Após chuvas, Blumenau aprovará alunos que atingirem média

Os alunos da rede pública municipal e estadual de ensino de todos os municípios atingidos pela enchente em Santa Catarina que alcançarem média de 5,0, mesmo sem o fechamento do ano letivo, serão aprovados. A determinação foi anunciada pelo Secretário Estadual de Educação de Santa Catarina Paulo Bauer. A decisão será oficializada através de portaria na próxima segunda-feira, 1, e será extensiva a todos os alunos das 150 escolas localizadas nos municípios atingidos. Em Blumenau, segundo o secretário de educação Mauricí Nascimento, as escolas particulares também vão adotar média semelhante, inclusive a Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB), a maior instituição de ensino superior na região. "Não há a mínima condição de continuidade do ano letivo nestas circunstâncias. "Tem escolas interditadas com suspeita de contaminação, outras estão servindo de abrigos para desalojados e ainda tem aquelas danificadas", afirmou Paulo Bauer, acrescentando que, além da média igual ou superior a cinco, outro indicativo para passar de ano é a freqüência de pelo menos 75% nas aulas. Os que não alcançarem média vão participar de uma avaliação especial com critérios especiais determinados pela secretaria. Todos os alunos da pré-escola e também do primeiro e o segundo ano do ensino fundamental já estão aprovados. Na segunda-feira, todos os estudantes devem ir às escolas para conferir suas médias. Os que passarem serão dispensados do ano letivo. A rede municipal de ensino de Blumenau conta com 34,2 mil alunos, sendo 23.500 matriculados no ensino fundamental e 10.700 no infantil. Das 54 escolas vinculadas à secretaria, 50% ficaram parcialmente destruídas ou estão interditadas. A outra metade está acomodando os desabrigados da enchente. Como fica o ano escolar nas escolas municipais e estaduais das cidades atingidas pela enchente Alunos do pré-escolar - Atividades encerradas Alunos da 1ª e 2ª séries do ensino fundamenta - Atividades encerradas (não há necessidade de avaliação) Alunos da 3ª à 8ª séries - Comprovação de 75% de freqüência escolar e média anual igual ou superior a 5,0. Aqueles que não alcançarem média serão submetidos a uma avaliação complementar (prova final). Alunos do ensino médio - Mesmo critério daqueles da 3ª à 3ª séries.