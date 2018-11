Após chuvas, deslizamentos deixam três mortos no Pará Pelo menos três pessoas morreram por causa da forte chuva que atingiu a região de Itaituba, município localizado no oeste do Pará. Por volta das 4h30 de hoje, a chuva elevou o nível do Rio Tapajós e causou deslizamentos de cinco casas de madeira próximas ao rio, na comunidade de Miritituba.