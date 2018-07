Após chuvas, Porto de Itajaí fica fora de operação O Porto de Itajaí, em Santa Catarina, segue com suas atividades paralisadas após as chuvas registradas nos últimos dias. As operações estão suspensas desde sexta-feira, 20, à tarde e devem continuar assim pelo menos até quarta-feira, 25, à tarde, informou a Superintendência do Porto de Itajaí. De acordo com a administração portuária, a correnteza de 7 nós coloca em risco as embarcações e, para a volta das operações, é preciso que a velocidade das águas fique em 1 nó. Depois que a correnteza diminuir, o porto ainda precisa verificar pontos de assoreamento no rio Itajaí-Açu.