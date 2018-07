Após chuvas, prédio na Grã-Bretanha pode desabar a qualquer momento

Após a pior chuva dos últimos 30 anos no nordeste da Grã-Bretanha, um prédio de apartamentos em Newcastle pode desabar a qualquer momento.

A informação foi fornecida pelos engenheiros que isolaram a área.

As fundações dos edifícios foram abaladas pelas fortes águas das enchentes, que já deixaram centenas de casas inundadas.

Com as chuvas, os pilares de concreto do prédio ficaram completamente expostos.