Após chuvas, zona sul de SP sai do estado de atenção Parou de chover no final da tarde de hoje na zona sul de São Paulo e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) retirou a região do estado de atenção. No início da noite, ainda havia pontos de chuva fraca na zona leste. Segundo o CGE, a chuva forte, provocada por áreas de instabilidade, afastou-se para outras cidades da Região Metropolitana.