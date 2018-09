Após ciclone, Mianmar sofre com chuva Fortes chuvas atingiram na terça-feira os sobreviventes do ciclone Nargis, complicando ainda mais a distribuição de ajuda humanitária a cerca de 1,5 milhão de vítimas no delta do rio Irrawaddy, no sul de Mianmar. A ajuda internacional continua chegando lentamente ao país, e é cada vez maior a pressão externa para que a junta militar birmanesa acelere a distribuição dos mantimentos aos necessitados. O recluso regime proíbe o acesso de estrangeiros ao interior do país. "A reação do regime na Birmânia à crise tem sido absolutamente insensível, e quem está pagando o preço dessa insensibilidade tem sido o já tão sofrido povo birmanês", disse o primeiro-ministro australiano, Kevin Rudd, ao Parlamento. Um cargueiro militar australiano pousou em Yangon, maior cidade de Mianmar, levando 31 toneladas de mantimentos, um dia depois de os EUA conseguirem levar seu primeiro vôo humanitário para o país, que Washington já descreveu como "um posto avançado da tirania". Na terça-feira, os EUA devem ser autorizados a levar mais dois vôos para Mianmar, como parte de um esforço de "construção de confiança" com os generais birmaneses. Passados 11 dias do desastre que deixou até 100 mil mortos e desaparecidos, a comunidade internacional ainda tenta convencer a junta a aceitar ajuda. Em todo o delta, dezenas de milhares de pessoas estão recolhidas em mosteiros budistas, escolas e outros prédios, vindos de aldeias que já eram miseráveis antes do ciclone, que também provocou um maremoto. Carentes de água, comida e saneamento, eles enfrentam a ameaça de epidemias como a de cólera. As fortes chuvas só pioram a situação. "Onde estou agora há mais de 10 mil desabrigados e está chovendo forte", disse Bridget Gardener, da Cruz Vermelha Internacional, que está entre os poucos funcionários estrangeiros autorizados a visitar o delta. Um fluxo constante de vôos humanitários chega a Yangon, mas só uma pequena parte é destinada ao delta --em parte por causa da inundação, em parte por causa das restrições do governo à presença estrangeira além de Yangon. O Programa Mundial de Alimentos da ONU disser ter capacidade para entregar menos de 20 por cento das 375 toneladas diárias de alimentos que seriam necessárias.