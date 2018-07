Após cinco dias estável, nível do Cantareira aumenta neste sábado Depois de ficar estável por cinco dias seguidos, o nível do sistema Cantareira subiu neste sábado, 7. De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o volume armazenado da represa subiu de 11,7% para 11,9%. O acúmulo de chuvas no manancial desde sexta-feira, 6, foi de 33,8 milímetros. Esse total corresponde a 91,6% da pluviometria desde o começo de março no Cantareira.