Após cinco horas, aeroporto de Porto Alegre reabre O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, reabriu às 10h20 desta manhã após ficar fechado desde as 5h26 por conta das chuvas e do mau tempo que atingem a região. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), as operações de pousos e decolagens estão sendo feitas agora com auxílio de instrumentos - quando o piloto necessita da ajuda de equipamentos para alinhar a aeronave com a pista.