Após cinco horas, Via Campesina desbloqueia ferrovia em Minas

Após um protesto de cinco horas, os manifestantes da Via Campesina e da Assembléia Popular desbloquearam nesta terça-feira, 10, a linha férrea da mineradora Vale do Rio Doce, na altura do bairro São Geraldo, em Belo Horizonte (MG). De acordo com os organizadores, cerca de 500 pessoas permaneceram em pé nos trilhos de 7 horas às 12 horas. Os manifestantes exigiram a transposição imediata da linha e a indenização das famílias das pessoas que morreram na ferrovia. Veja também: Via Campesina invade prédio da Votorantim no centro de SP Via Campesina invade Bunge e bloqueia estrada no RS Após invasão, usina da Chesf opera normalmente na BA De acordo com a Via Campesina, os bairros São Geraldo, Caetano Furkim, Boa Vista, Casa Branca e Vila Mariana de Abreu pedem a transposição da linha há 25 anos. Segundo eles, o trem fecha a passagem de veículos por duas horas, prejudicando o transporte de doentes, e também danifica a estrutura das casas e da escola da região. A Polícia Militar acompanhou as negociações entre a empresa e os manifestantes, que se retiraram pacificamente depois de uma reunião com representantes da Vale. Cristiano Silva, membro da Assembléia Popular em Minas, esteve no encontro e informou que a Vale se comprometeu a apresentar uma data para a transposição da ferrovia dentro de 30 dias. Silva afirmou que o projeto de transposição da ferrovia está pronto há três anos, mas ainda depende da autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Segundo ele, o atraso se deve a um impasse sobre quem vai custear esta mudança, se a Vale ou o poder público. Além disso, a empresa se comprometeu a fazer novas reuniões com a comunidade e aceitou não entrar com uma ação contra os manifestantes junto à Polícia Militar. A empresa informou que vai se manifestar por meio de nota ainda nesta terça. A Via Campesina realiza protesto em pelo menos quatro Estados. As manifestações fazem parte da Jornada de Luta da Via Campesina, programada para acaber na próxima sexta-feira. Em Pernambuco, cerca de 100 pessoas ligadas à Via Campesina invadiram a Estação Experimental de Cana-de-Açúcar de Carpina, na zona da mata norte, a cerca de 60 quilômetros do Recife. A estação, que faz pesquisas, é ligada à Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Na Bahia, cerca de 700 integrantes de movimentos sociais, liderados pela Via Campesina, invadiram, por volta das 5h30 de hoje (terça-feira), a área de controle da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), em Sobradinho, 556 quilômetros a noroeste de Salvador. A ação é um protesto contra o projeto de transposição do Rio São Francisco. Em São Paulo, cerca de 500 trabalhadores rurais do movimento Via Campesina invadiram o prédio do Grupo Votorantim, no centro, para denunciar os impactos ambientais da construção da barragem de Tijuco Alto, no Rio Ribeira de Iguape, que corta os estados de São Paulo e Paraná. Eles foram retirados do prédio, após 40 minutos de ocupação, pela Policia Militar que entrou no prédio, retirando os membros da Via Campesina, com bombas de gás e tiros de bala de borracha. No Rio Grande do Sul, Manifestantes ligados à Via Campesina invadiram o pátio da empresa Bunge, em Passo Fundo, e bloquearam a estrada que dá acesso à Usina Hidrelétrica de Itá, em Aratiba, no norte do Rio Grande do Sul. As duas ações de hoje protestam contra o agronegócio, a construção de barragens e as plantações de eucaliptos para a indústria da celulose.