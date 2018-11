Após cirurgia cardíaca, Príncipe Philip permanece 2ª noite em hospital

O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth 2ª da Grã-Bretanha, passará uma segunda noite internado em um hospital na cidade de Cambridge, após uma cirurgia cardíaca feita às pressas.

Neste sábado, a rainha, seus filhos e suas filhas chegaram de helicóptero ao hospital de Papworth para visitar o príncipe.

O Palácio de Buckingham informou que Philip também foi visitado pelo príncipe Charles e sua esposa, Camilla, que chegaram ao hospital de carro.

Philip, 90 anos, foi submetido nessa sexta-feira a uma cirurgia para desbloquear uma artéria, após reclamar de dores no peito.

De acordo com os médicos, a intervenção sofrida pelo marido da rainha foi "minimamente invasiva", em um procedimento no qual um balão é inserido dentro da artéria e inflado, para remover a obstrução coronária.

Com a segunda noite de internação, Philip não poderá celebrar as festas de Natal com sua família, que normalmente passa as festas em sua residência de Sandringham, em Norfolk, no sudeste da Inglaterra.

O Palácio de Buckingham informou que o tradicional serviço religioso de Natal da família real será realizado normalmente neste domingo.

Preocupação

A assessoria do príncipe afirma que ele passou bem sua primeira noite no hospital, e que quer ser liberado o mais rápido possível.

No entanto, segundo o correspondente da BBC para assuntos da realeza, Peter Hunt, o fato de tantos integrantes da família real se apressarem em visitar Philip indicam que o estado de saúde do marido da rainha Elizabeth é motivo de preocupação.

Hunt afirma que os mais altos membros da família real evitam este tipo de visita por saberem que sua simples presença pode causar confusão. Da última vez em que o príncipe foi internado, em 2008, ninguém foi ao hospital para vê-lo.