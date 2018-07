Após cirurgia, Pedro Leornardo continua internado na UTI O cantor sertanejo Pedro Leonardo, que está internado há mais de um mês após ter sofrido um acidente de carro, continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. De acordo com informações do último boletim médico divulgado pelo hospital, o quadro clínico de Pedro encontra-se estável.