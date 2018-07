Após cirurgia, Solange Frazão tenta só uma 'sambadinha' Depois de fazer uma cirurgia no joelho, a atriz Solange Frazão chegou ao carnaval de São Paulo com uma sandália de salto alto e disse que, quando a bateria das escolas de samba passarem na avenida, vai tentar "dar uma sambadinha". "Meu médico nem pode me ver de salto", brincou, ao chegar ao camarote da Brahma, no Anhembi. "É uma festa linda, são quatro dias muito especiais para o País. Sempre participei e já desfilei bastante."