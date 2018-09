Após cobrar R$ 200 mil de vítima, PMs são condenados A Justiça de São Paulo condenou dois policiais militares pela prática do crime de extorsão. A decisão foi divulgada pelo Tribunal de Justiça hoje. Os policiais foram denunciados pelo Ministério Público por agirem com o objetivo de obter vantagem econômica. Eles fizeram ameaças a uma vítima, solicitando a entrega de R$ 200 mil. Ainda segundo o MP, em abril de 2010 o filho da vítima foi preso em São Vicente, no litoral paulista, acusado de tráfico de entorpecentes. Em razão disso, o ofendido passou a receber telefonemas em que uma voz masculina exigia a entrega de grande quantidade de dinheiro para "não complicar a vida de seu filho".