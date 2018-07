Após colisão, motorista é espancado até morrer Um motorista de ônibus morreu, no final da noite de ontem após sofrer um mal súbito, bater em veículos e ser espancado por populares, na Rua Torres Florêncio e Rielli, número 285, no Jardim Planalto, zona leste da capital paulista. Testemunhas disseram à polícia civil que o condutor do ônibus da Via Sul Transportes Urbanos, Edmilson dos Reis Alves, de 59 anos, passou mal e bateu em um carro. Perto do local era realizado um baile funk, e cerca de 300 participantes da festa agrediram o motorista. Havia passageiros dentro do coletivo na hora da agressão.