Após conflito líbio, Níger pede ajuda contra o terrorismo

Em discurso numa conferência da Organização Mundial do Comércio, em Genebra, Issoufou disse que o Níger espera uma rápida conclusão do conflito líbio, que já dura sete meses, devido ao seu impacto sobre questões de comércio, migração e segurança.

Nas últimas semanas, entraram no Níger três comboios levando membros importantes do deposto regime de Muammar Gaddafi - inclusive um filho dele, o ex-chefe de segurança e pelo menos dois generais. Todos eles agora estão em Niamey, a capital.

O Níger já manifestou a preocupação de que armas usadas no conflito líbio caiam nas mãos da "filial" norte-africana da Al Qaeda ou de outros grupos rebeldes da região.

"Há preocupações com a segurança porque as armas têm circulado no país, e tememos que elas caiam em mãos erradas", disse Issoufou na conferência.

Segundo ele, as forças do Níger precisam de ajuda para combater "a atividade terrorista que pode se desenvolver na sub-região". Ele disse ainda que a pobreza pode ser um estímulo para isso.

Questionado sobre o paradeiro de Gaddafi, ele disse: "Eu não sei, mas ele não está no Níger, isso é certeza."

