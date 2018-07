Após confrontos, camelôs protestam no centro de SP

A Avenida do Estado, que chegou a ser interditada pelos camelôs por duas vezes na manhã de hoje, está totalmente liberada para o tráfego. Por conta das manifestações, o sentido Ipiranga da Avenida do Estado apresentava tráfego lento entre as Ruas Mercúrio e João Teodoro. A Feira da Madrugada funcionava normalmente, mas algumas lojas da região estavam com as portas fechadas ou entreabertas.

Mais cedo, os policiais militares usaram bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar os vendedores ambulantes que bloqueavam a Avenida do Estado junto à Rua São Caetano, por volta das 7 horas. Antes disso, os camelôs e a PM já haviam entrado em confronto na Rua Oriente, onde, por volta das 5h45, balas de borracha e bombas de efeito moral foram utilizadas pelos policiais para dispersar os manifestantes. Segundo a Polícia Militar, houve "uma quebra de ordem" por parte dos camelôs, que tentaram romper a barreira feita pelos policiais, atearam fogo em algumas lixeiras e tentaram fazer o mesmo em um ônibus.