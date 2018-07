Após consagração na carreira, publicitário decidiu se reinventar

Nizan Guanaes nasceu em Salvador, em 1958. Chegou ao topo da carreira como criador de campanhas publicitárias, seja para anunciantes de produtos ou para políticos. Virou dono de agências e, mais recentemente, resolveu se reinventar. Assumiu o papel de empresário e líder global.

Além de chairman do Grupo ABC de Comunicação, que reúne empresas prestadoras de serviços de marketing, resolveu discutir o futuro do planeta. Compareceu ao Fórum Econômico Mundial de Davos, tornou-se presidente da Associação Empreendedores Amigos da Unesco e participou, como líder convidado pelo ex-presidente Bill Clinton, do Clinton Global Initiative.

Formado em Administração, foi apontado pela publicação americana Advertising Age como um dos melhores profissionais do ramo do século 20.