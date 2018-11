Após contestar dados do Imazon, senadora se cala

CUIABÁ - A senadora Kátia Abreu (PSD-TO), presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), não comentou ontem os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) sobre o aumento de 473% no desmatamento na Amazônia no bimestre março-abril deste ano em comparação com o mesmo período de 2010.

Na véspera, a senadora havia contestado, na tribuna do Senado e por meio de nota, a divulgação do índice de desmatamento em Mato Grosso, que em abril teve um aumento de 537% em relação ao mesmo mês do de 2010. O levantamento em MT havia sido divulgado pela ONG Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). Anteontem à noite, a senadora disse no Senado que o levantamento do Inpe, que seria divulgado no dia seguinte, mostraria que o uso de "dados distorcidos pela má ciência" teria por objetivo desestabilizar a negociação da reforma do Código Florestal. O levantamento do Inpe, porém, confirmou a tendência verificada pelo Imazon, incluindo o avanço do desmate em MT.

A ONG divulgou ontem nota afirmando que os seus dados são verificados em trabalhos de campo e levantamentos aéreos conduzidos pelo Imazon e instituições parceiras.