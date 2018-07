Após crimes, policiamento é reforçado na Zona Sul do Rio

Uma família foi mantida refém por três homens armados, na noite deste sábado no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro. Durante a madrugada, também uma produtora de vídeo foi invadida no bairro. Em São Conrado, também na zona sul, uma casa em condomínio de luxo sofreu uma tentativa de assalto. O policiamento na região foi reforçado por determinação do comando do 23° Batalhão da Polícia Militar (Leblon).

O assalto à família ocorreu na Rua Girondino Esteves, por volta das 21 horas, quando o neto da dona da casa saía com amigos para ir a uma festa. Eles foram rendidos e obrigados a voltar para a residência, onde foram mantidos amarrados em um cômodo.

Veja também:

Assaltantes invadem casas na zona sul do Rio

Enquanto parte dos assaltantes revirava a casa, em busca de objetos de valor, outro criminoso dominava o vigia da rua, Reginaldo da Rocha Viana. "Eu levantei para fazer a ronda e já fui abordado por um homem armado. Quando cheguei, a família já estava rendida", contou Viana, que também foi amarrado. Os criminosos levaram oito celulares, computador, joias, três tevês e cinco bonés.

Segundo uma das vítimas, os ladrões andavam pela casa instruídos por radiotransmissores e chegaram a pedir desculpas pelo assalto.

Algumas horas depois, o alarme da produtora de vídeo Visual Cine-Vídeo foi acionado. A polícia chegou no momento em que três homens deixavam o local. Carlos Henrique Evangelista Spedo, de 23 anos, foi preso. Os demais suspeitos fugiram. Com eles, a polícia apreendeu uma bandeja, um perfume importado e um notebook.

De acordo com a delegada Flávia Monteiro, os donos da produtora só reconheceram o computador - o que pode ser indício de que o grupo havia praticado outros assaltos na mesma noite. A polícia investiga se os assaltos têm ligação.

No bairro de São Conrado, um morador conseguiu evitar um assalto ao perceber a movimentação de criminosos no terreno da casa em que mora, num condomínio de luxo do bairro. Ele trancou a porta que dava acesso para uma área com mata e conseguiu evitar a entrada dos assaltantes.