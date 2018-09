Após crítica da Vale, FGV detalha impacto do minério na inflação

Esse indicador acelerou fortemente nas últimas leituras, pressionado, entre outros fatores, por um salto nos custos do minério de ferro. Na primeira prévia de junho, por exemplo, o IGP-M avançou 2,21 por cento, maior alta desde dezembro de 2002, ante taxa de 0,47 por cento em igual período de maio.

"É no IPA-M (do IGP-M) que estão retratados os movimentos de preços do minério de ferro. O impacto da variação de preço resulta da combinação do percentual de elevação (ou redução) deste item com o seu peso no índice", apontou a FGV em nota.

"É conhecida por todos a magnitude da recente elevação do preço do minério de ferro. O que tem suscitado dúvida é o procedimento usado para ponderar os integrantes do IPA-M, o minério de ferro em particular."

A Vale praticamente dobrou o preço do minério de ferro no segundo trimestre deste ano e, segundo fontes, deverá ajustar em 23 por cento o valor da commodity no terceiro trimestre. A empresa adotou ajustes trimestrais em 2010 para refletir melhor o mercado, abandonando o ajuste anual praticado há décadas.

Segundo a FGV, o IPA-M é ponderado segundo pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre a produção da agropecuária e da indústria.

"O peso do minério de ferro, à semelhança dos demais produtos industriais, é calculado com base na média trienal do valor das vendas do produto", em linha com as recomendações internacionais.

"Por focalizarem a esfera da produção, os pesos não distinguem a destinação dos produtos, se absorvidos domesticamente ou exportados."

Na semana passada, o presidente da Vale, Roger Agnelli, disse ter argumentado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que a metodologia estaria equivocada por considerar que todo o minério de ferro produzido pela companhia era vendido no Brasil, enquanto na realidade isso só ocorre com 10 por cento da produção.

Agnelli também alertou sobre os riscos de o governo adotar uma eventual redução de tarifa de importação do produto como forma de combater a inflação .

(Por Daniela Machado)