Após crítica, ministra defende alinhamento de ações

Um dia depois de fazer duras críticas à legislação ambiental do País e defender medidas como a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre carros para estimular o consumo, a ministra Izabella Teixeira reconheceu a necessidade de maior consonância entre as ações do governo e o planejamento ambiental que será debatido durante a Rio+20.

"As medidas de curto prazo têm de estar alinhadas com metas de médio e longo prazo", disse ontem a ministra, durante debate sobre produção e consumo sustentável, no Rio. "Mas temos de buscar o diálogo. Não podemos tirar o direito de escolha das pessoas, podemos apenas mostrar que há escolhas melhores."

Ontem, Izabella havia classificado como "miopia ambiental" as críticas a ações como a redução do IPI de automóveis novos.

Indústria. Para as federações das indústrias de São Paulo e do Rio de Janeiro (Fiesp e Firjan), que na Rio +20 prometem apoiar a questão do transporte público, não existe contradição em elogiar o aumento do IPI de carros e defender o desenvolvimento sustentável.

"Precisamos incentivar o transporte público, mas temos de desonerar o setor produtivo de forma linear, estimulando a geração de empregos e o crescimento da economia", disse Paulo Skaf, presidente da Fiesp.