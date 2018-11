Após críticas, MEC divulga escala de notas

Bastaram as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serem divulgadas na internet, anteontem, para que surgissem candidatos indignados com elas. A reclamação é de incoerências entre as notas e número de acertos e a falta de transparência do modelo de correção da prova, a Teoria de Resposta ao Item (TRI). Depois das reclamações, o Ministério da Educação divulgou as notas máximas e mínimas em cada área no exame.

A tabela serve de parâmetro para o candidato saber se foi bem ou mal. Como a TRI não tem um limite inferior ou superior padrão entre as áreas de conhecimento, as proficiências dos participantes não variam entre zero e mil (veja tabela). Os valores máximos e mínimos dependem das características dos itens selecionados.

"Eu gabaritei em matemática e ciências da natureza, mas, na nota final, obtive pontos diferentes", reclama o vestibulando de Medicina Matheus Zanatta, de 20 anos. Quando ele conferiu a quantidade de acertos, achou que havia se saído bem. Mas a surpresa veio com as notas, que não seguiram a mesma tendência.

A mesma coisa aconteceu com o vestibulando de Direito Lucas Richter, de 19 anos. De acordo com o gabarito, Lucas teve o mesmo número de acertos em Ciências da Natureza e Linguagens. Foram 27 corretas. Mas as notas variaram 58,3 pontos de uma prova para outra. "Não sabemos qual a dificuldade das questões, ficamos na mão do MEC", diz o estudante. Richter decidiu entrar com recurso contra o resultado.

A variação de notas que ainda intriga - e indigna - os estudantes acontece porque a TRI consegue diferenciar o que o candidato sabe ou não e também os "chutes". Como as questões são divididas em dificuldades, a disposição dos acertos vai determinar a nota.