Após deixar prisão, homem é 'julgado' por vizinhos Duas pessoas foram presas e um menor foi apreendido em flagrante no fim da noite de quarta-feira acusados de manter um homem refém durante um "julgamento" em uma casa no Jardim Santo Afonso, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O homem, de 54 anos, tinha acabado de deixar a prisão, onde havia cumprido pena, entre outros crimes, por pedofilia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), moradores do bairro decidiram se reunir para estabelecer mais uma punição.