Após denúncia, PM prende suposto traficante em São Vicente São Paulo, 11 - Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a prender um suposto traficante de drogas no início da tarde desta quarta-feira, 11, durante uma operação em uma casa no Parque Continental, em São Vicente, no litoral paulista. De acordo com a PM, o suspeito foi preso em flagrante com um tijolo de maconha, 53 pedras de haxixe, 23 pedras de crack, 399 pinos de cocaína, 298 tabletes de maconha, 400 gramas de cocaína e uma nota falsa de R$ 50. O caso foi encaminhado ao Distrito Policial Central da cidade.