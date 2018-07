Após denúncia, polícia faz busca por drogas no Senado Três cães farejadores e doze homens foram ontem utilizados na batida realizada pela Polícia do Senado para localizar supostos pontos de estocagem de drogas nas dependências da Casa. Eles estiveram na gráfica, em locais próximos ao serviço médico, ao Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) e no estacionamento externo. No entanto, nada foi encontrado. A comunicação social do Senado informou que as autoridades da Casa souberam previamente e autorizaram a operação.