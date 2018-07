Após derrame, mãe esquece marido e filhos e pensa ser adolescente

A britânica Sarah Thomson, de 32 anos, sofreu um derrame em consequência de um coágulo de sangue em seu cérebro que apagou 13 anos de suas memórias.

O coágulo, que teria origem, segundo os médicos, em uma má-formação de vasos sanguíneos, interrompeu o fluxo de sangue para um parte do seu cérebro, fazendo com que o local ficasse temporariamente sem oxigênio e sem nutrientes.

Quando ela recobrou sua consciência, após ter sido levada a um hospital, não reconheceu seu marido ou seus três filhos e estranhou o fato de seu irmão estar calvo.

Ela pensou que o marido, Chris, fosse um funcionário do hospital. ''Não me lembrava de tê-lo conhecido, de ter me casado com ele ou o que quer que seja''. E afirma que teve de ''se apaixonar novamente'' pelo marido.

''Quando as crianças vieram me ver, eu não tinha ideia de quem elas eram, pensei que fossem filhos de outra pessoa. Eu os chamava pelo nome errado, não entendia por que estavam tão felizes em me ver.''

Ela conta que a reação ao ver os demais integrantes de sua família também foi de estranhamento. ''Olhei para o meu irmão e disse: 'você está careca'. E também falei aos meus pais como eles pareciam mais velhos. Era como se tivessem envelhecido da noite para o dia.''

Estranha no espelho. Ela afirma ainda que não foi capaz de se reconhecer ao se olhar no espelho. Sarah conta que teve de assistir a vídeos e ver fotos para tentar lembrar como era a sua vida anterior. ''Mas, às vezes, parecia que eu estava vendo outra pessoa'', relata.

Sarah Thomson descreve como o marido como tem sido ''incrível'' e atribui a ele sua recuperação. ''Eu tive de me apaixonar por ele novamente. Ele me levou a todos os lugares que havíamos ido juntos para tentar despertar minha memória''.

Ela comenta que é estranho acordar diariamente com um "estranho" a seu lado, mas que as recordações estão voltando ao poucos.

No Natal do ano passado, ela afirma que voltou a se apaixonar por ele e conta ter se sentido muito nervosa ao se declarar para o marido, como se fosse a primeira vez que o fazia.

