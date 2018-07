Após derrota, Ronaldo festeja aniversário

Depois da goleada por 4 a 1 para o Goiás no domingo à noite, o atacante Ronaldo ainda teve clima para comemorar seus 33 anos. A data é hoje, mas o Fenômeno resolveu antecipar a festa para a madrugada de ontem, em uma casa noturna do centro de São Paulo. Sempre sorridente, recebeu amigos ao lado da mulher, Bia Anthony. Contra o São Paulo, domingo, no Morumbi, vai tentar reencontrar o caminho dos gols para cumprir a meta de anotar 30 no ano.

Antecipar a celebração do aniversário para um dia de folga teve como intenção mostrar aos dirigentes da seleção brasileira sua mudança de comportamento. Ronaldo considera que concorre com Adriano por uma vaga. Na quinta-feira haverá a convocação para os jogos finais das Eliminatórias, diante de Bolívia (dia 11) e Venezuela (14).

Caso esteja na lista de Dunga, Ronaldo terá ainda mais trabalho para fazer os 13 gols que faltam para chegar aos 30 prometidos. Isso porque não enfrentará o Grêmio e lhe restarão apenas 12 jogos no Brasileiro. Ou seja, precisaria fazer mais de um por partida, algo nada fácil diante dos adversários que terá pela frente: São Paulo, Cruzeiro, Vitória, Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG. Assim como Ronaldo, o técnico Mano Menezes também tratou de encarar a derrota para o Goiás como algo normal e evitou fazer uma "caça às bruxas". A ordem é não crucificar ou apontar culpados. "Perdemos porque todos falhamos", disse.

Muitos jogadores perderam espaço no clube por falhas e cobranças excessivas dos torcedores. Anteontem, o zagueiro Diego era vaiado a cada lance após errar no gol de Fernandão, o segundo na goleada por 4 a 1 do Goiás. "Conversei com ele logo após o jogo e disse para não se abater porque foi muito importante na final do Paulista (substituiu Chicão no segundo jogo com o Santos) e tem potencial", disse Mano em um programa da TV Gazeta. Hoje, o elenco vai se reapresentar com as orelhas quentes após a bronca pela apatia na derrota. Como resposta, deve prometer dar a volta por cima contra o São Paulo, domingo.

DEFEDERICO

Para o clássico, o técnico Mano Menezes terá muitas opções. Seis jogadores que não enfrentaram o Goiás devem estar à disposição. Defederico e Edno, recém-contratados, Paulo André, de volta após cumprir suspensão, além de William, Edu e Jorge Henrique, recuperados de contusão. Já Chicão, machucado, e Elias, suspenso, são desfalques certos. Dentinho sente dores, será reavaliado e também preocupa.