Após deslizamento em Niterói, Rio já registra 182 mortes

As chances de encontrar sobreviventes no Morro do Bumba, no Viçoso Jardim, são remotas. Até as 23 horas desta quinta-feira (8), 17 corpos já haviam sido retirados. Mas a operação de resgate é dificultada pelas próprias características do lugar. A expectativa é de que o resgate dos corpos demore no mínimo duas semanas.

A favela cresceu ao longo dos últimos 30 anos num terreno onde há 50 anos funcionava um lixão. Foi a pior catástrofe relacionada à ocupação desordenada nesta temporada de chuvas. "Foi muito rápido. As pessoas não tiveram muito tempo para reagir. O que ocorreu foi uma avalanche", disse o subcomandante do Corpo de Bombeiros do Rio, coronel José Paulo Miranda de Queiroz.