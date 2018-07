Após desmaio na 6ª, Luíza Brunet sairá na Imperatriz A madrinha da bateria da Imperatriz Leopoldinense, Luíza Brunet, estava na concentração da escola na madrugada de hoje e disse que não há qualquer risco de voltar a desmaiar, como ocorreu na sexta-feira, antes do desfile pela Rocinha. Luíza afirmou que perdeu os sentidos "exclusivamente pelo calor" e que está "plenamente recuperada e pronta para o desfile". Ela veste uma fantasia confeccionada em cristais como se fosse um maiô. Luíza disse que não vê necessidade de mostrar tanto o corpo, uma vez que "o que importa no carnaval é o glamour". A Imperatriz é a próxima escola a entrar na avenida, com um enredo que revive as origens, histórias e personagens da agremiação. A carnavalesca é Rosa Magalhães.