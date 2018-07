Após desocupação, Assembleia volta ao trabalho

Com o reajuste e o depósito das gratificações, os salários dos policiais serão elevados em 37%, de acordo com cálculos do governo. Apenas este ano, segundo a Secretaria de Administração, o impacto da incorporação da GAP 4 no orçamento será de R$ 186 milhões. Ao fim dos pagamentos das gratificações, o custo terá sido de R$ 551 milhões."Essa é a decisão do governo, agora só falta a chancela da Assembleia Legislativa", disse Wagner. "Tenho certeza que a Assembleia sabe que este é um esforço do Executivo e também tem interesse de que haja essa melhoria, portanto será uma tramitação bastante rápida."

Apesar dos incrementos salariais, o governo informou que vai recorrer a contingenciamentos no orçamento, pelo menos no início do ano. "É melhor prevenir agora, no começo, e até poder ter um pouco mais de folga ao final do ano, do que sermos surpreendidos", avalia. "O ano ainda é uma interrogação, estão todos na expectativa. Os Estados Unidos estão reagindo melhor, mas a Europa ainda passa por momentos muito difíceis. A Bahia é um Estado exportador e qualquer queda nos mercados internacionais impacta diretamente na economia baiana."