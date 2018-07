Após desocupação na USP, alunos decretam greve

Hoje, comissões de estudantes passarão pelas diversas faculdades para convocar alunos a se juntar à paralisação - que foi sugerida pelos 73 detidos ontem. Além de integrantes dos cursos de Humanas, estudantes de Exatas, como Física, Matemática e Computação, apoiam o movimento. Cursos como os de Economia e Administração e da Escola Politécnica já se manifestaram a favor da presença da PM no câmpus.

Sempre sob comando de líderes do Sindicato dos Trabalhadores da USP (Sintusp) e de partidos de extrema esquerda, durante a manhã estudantes já pediam pela greve. Lideranças trotskistas da Liga Estratégia Revolucionária - Quarta Internacional (LER-QI) circularam por todo o dia na delegacia, ao telefone, clamando pela paralisação. Eles diziam por quais bandeiras os estudantes deveriam gritar - salientando sempre a extinção dos processos administrativos antigos contra os servidores. Também convocaram estudantes do movimento estudantil de outras universidades, como a Unesp, que estiveram na porta da delegacia, e articuladores de centros acadêmicos ligados a Psol, PSTU e PCO.

Ainda durante o dia, manifestantes bloquearam as duas entradas da Faculdade de Letras da USP e fizeram protestos e assembleias. Não houve aulas e apenas uns poucos alunos que chegaram mais cedo conseguiram fazer uma prova, de latim. Um grupo de quatro alunas e dois professores do Cursinho do Crusp (Conjunto Residencial da USP) relatou que não pôde usar as salas - funcionários trancaram as portas porque alunos estavam retirando carteiras para barricadas. Houve uma tentativa de usá-las para impedir as aulas na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), mas alunos contornaram os obstáculos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.