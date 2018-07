Após dez dias de alta, nível do sistema Cantareira vai a 14,6% O Sistema Cantareira, que abastece mais de 6 milhões de pessoas na Grande São Paulo, completou neste domingo, 15, dez dias consecutivos de alta. De acordo com dados atualizados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o manancial tem agora 14,6% de volume d''água armazenado, já levando em consideração a segunda cota do volume morto - índice 0,1 ponto porcentual superior que o registrado nesta sábado, 14.