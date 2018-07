Após dia tumultuado, Santos Dumont opera normalmente O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, opera normalmente hoje depois de ter ficado fechado por 1h14 ontem devido à queda de um jato de pequeno porte da Ocean Air Táxi Aéreo na Baía de Guanabara. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), não havia sido registrado nenhum cancelamento ou atraso em voos até as 7h30 de hoje.