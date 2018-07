Após dias de sol, frente fria muda o tempo em São Paulo

A manhã começou com muita nebulosidade e termômetros oscilando em torno dos 17ºC na Grande São Paulo. No decorrer do dia, o sol pode até aparecer rapidamente entre muitas nuvens, mas as temperaturas não sobem muito. A temperatura máxima não deve ultrapassar os 25ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A previsão é de rajadas de vento, queda da temperatura e pancadas de chuva fraca e moderada durante a tarde. A mudança no clima eleva os índices de umidade e melhora a qualidade do ar, além de amenizar um pouco o longo período de estiagem na capital paulista, que não teve chuvas significativas durante todo o mês de setembro, informa o CGE.

A semana começa com nebulosidade e temperaturas mais amenas em São Paulo, principalmente em função dos ventos úmidos que sopram do oceano, já que a frente fria começa a se afastar do litoral paulista. O sol aparece entre muitas nuvens no decorrer do dia, mas ainda ocorrem chuvas fracas e chuviscos, especialmente durante a madrugada e a noite. Os termômetros devem variar entre mínimas de 15ºC e máximas de 23ºC. A terça-feira segue com sol entre nuvens, mas ainda há condições para chuvas isoladas no final da tarde.