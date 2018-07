Após discurso, Facebook ganha US$6,8 bi em valor de mercado

A ação do Facebook fechou nesta sexta-feira com alta de 6,2 por cento a 22 dólares, à medida que a confiança de Wall Street na companhia continuou a melhorar após a primeira aparição pública do presidente de 28 anos de idade após uma tumultuada oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) em maio.

O progresso da rede social em implementar um novo serviço publicitário que oferece a anunciantes maneiras melhores para alcançar consumidores no Facebook também ajudaram a elevar suas ações, dizem analistas.

"As pessoas estão começando a se sentir mais confortáveis" disse o analista Arvind Bhatia, do Sterne, Agree & Leach.

Os comentários de Facebook, nos quais ele destacou os progressos no segmento de celulares, sugerem que o Facebook pode adentrar no mercado de busca e expressaram confiança nas futuras perspectivas de geração de caixa, e melhorar a percepção da ação, disse Bhatia.

Zuckerberg tem uma reputação de gastar seu tempo construindo a companhia a partir de dentro em vez de promovê-la a investidores.

Na quinta-feira, disse que seu serviço nascente de anúncios não estava mais no modo teste, e que várias agências publicitárias registraram resultados encorajadores ao utilizá-lo.