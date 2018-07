Após dólar subir a R$2,40, BC amplia oferta em leilão de rolagem de swaps cambiais

Serão ofertados em leilão na quarta-feira até 15 mil contratos para 3 de agosto e 1º de outubro de 2015, de acordo com comunicado do BC divulgado nesta terça-feira. Até agora, o BC vinha ofertando diariamente até 6 mil contratos para a rolagem. O leilão ocorrerá entre as 11h30 e 11h40, e o resultado será divulgado a partir das 11h50.

Nesta terça-feira, dólar fechou em alta de 0,53 por cento, a 2,4070 reais na venda, após chegar a 2,4149 reais na máxima do dia, maior nível desde 19 de fevereiro (2,4362 reais).

Ao todo, o BC já rolou o equivalente a 3,554 bilhões de dólares, ou cerca de 53 cento do lote total do mês que vem, que corresponde a 6,677 bilhões de dólares.

Até este mês, o BC vinha rolando entre 50 e 90 por cento dos lotes de swaps a vencer. Se mantivesse a oferta diária de até 6 mil swaps anunciada previamente, o BC rolaria cerca de 76 por cento do lote de outubro.

(Por Patricia Duarte e Raquel Stenzel)