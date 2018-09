Após enchente, 200 famílias dividem 4 galpões em AL

Em Murici, seis pessoas morreram e 4.102 casas foram destruídas. No abrigo com só um banheiro, a maioria faz suas necessidades do lado de fora. Os abrigados tomam banho em um riacho barrento. O lixo se amontoa do lado de fora dos galpões. A principal distração das crianças é ficar "na tocaia" das doações. Quem dá roupas as deixa na igreja.

Na cidade, os 29 mil habitantes se viram como podem. Comerciantes reaproveitam o que restou nas suas lojas, gente que perdeu as casas vigia os imóveis para que ninguém retire entulho que possa ter uso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.