Após enchente, cidades alagoanas continuam sem água

Segundo a Casal, o sistema Carangueja-Caçamba, em Palmeira dos Índios, ainda está parado. Os conjuntos de bombeamento e quadros de comando ficarão em Maceió até segunda-feira, para secagem e revisão. A empresa de eletricidade contratada para a Carangueja, em Quebrangulo, deverá concluir os trabalhos até segunda-feira. Oito carros-pipa foram contratados para abastecer a população.

Para a recuperação provisória da travessia das adutoras sobre o rio Paraíba ficou decidido a contratação de uma empresa que estará fabricando os tubos de 400mm. A previsão de entrada em operação do sistema provisório é para o dia 5 de julho.

No município de Minador do Negrão houve rompimento da adutora no rio Traipu. O trabalho de recuperação está previsto para começar hoje. A cidade está sem água e um carro-pipa foi enviado para o local.

A cidade de Murici também está desabastecida. Tubos para refazer a adutora já chegaram ao local e nesta quinta-feira começa a montagem. Até a terça-feira o sistema voltará a operar.

Em Santana do Mundaú não há abastecimento de água por falta de energia. Cerca de 30% da rede de água da cidade está danificada.

Já as cidades de Quebrangulo, Jacuípe e Paulo Jacinto já estão recebendo água, além do envio de um carro para lavar as ruas e casas e desobstruir as galerias. Em Rio Largo, há vazamentos e outros problemas na rede de distribuição, mas os moradores estão recebendo água. Em Ibateguara, o abastecimento é feito com gerador.

Em Capela foi instalada uma bomba à diesel para colocar a adutora, provisoriamente, em funcionamento. A solução definitiva só virá depois que o rio Paraíba baixar o nível. Seis carros-pipa estão abastecendo a população.