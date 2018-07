Após entrevista do papa, padre tenta reverter excomunhão

Os advogados do padre anunciaram nesta terça-feira, 30, que ajuizaram uma medida cautelar, com pedido e liminar, para suspender os efeitos da excomunhão até o julgamento do mérito de uma ação principal para anular o processo de excomunhão. "Com a liminar, o padre poderá voltar a se comungar e a participar de outros sacramentos da igreja", explicou o advogado Antônio Celso Fraga. A ação principal pretende anular o processo de excomunhão, que não teria obedecido ao ordenamento jurídico brasileiro.

Segundo Fraga, as ações são contra a Diocese de Bauru, que não teria dado amplo direito de defesa ao padre e obedecido às regras do ordenamento jurídico brasileiro. Fraga ainda questiona a legalidade da excomunhão automática, que estaria em desacordo com a Constituição Federal.

Segundo o advogado, as declarações dadas pelo papa Francisco sobre os gays "são importantíssimas" para conseguir sucesso nas ações. "O papa disse que não cabe a ele julgar os homossexuais e que a Igreja tem de buscar a fraternidade e rever os excessos", disse Fraga.

Para o padre Beto, a situação seria outra, se fosse hoje. "Se fosse agora, após a visita do papa, dificilmente eles teriam me excomungado. Eles entenderiam melhor as minhas declarações", disse o padre, excomungado há três meses por não se retratar de declarações públicas de defesa dos homossexuais.