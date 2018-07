Após estreia forte de Halo 4, atenções se voltam para Call of Duty

Mais e mais jogadores estão trocando os consoles de videogames por jogos disponíveis para tablets e smartphones e, com isso, o setor de videogames viu seu faturamento cair.

O faturamento dos dois lançamentos na temporada de festas de final de ano e ao longo de 2013 vem sendo acompanhado de perto como indicador da futura demanda no setor.

No momento, os jogos da série "Call of Duty" são os mais vendidos para o console Xbox, da Microsoft, e vendas fortes do "Halo 4" podem prejudicar os resultados da série nesse console. Mas, ao contrário de Halo 4, o título da concorrente também estará disponível para computadores pessoais, para o Sony PlayStation e para os consoles Nintendo Wii.

A Microsoft anunciou que o Halo 4 acumulou 220 milhões de dólares em vendas em todo o mundo, em seu dia de lançamento, ultrapassando os 200 milhões de dólares do título anterior na série, "Halo Reach", lançado em 2010. Halo 4 provavelmente atingirá os 300 milhões de dólares em vendas em sua primeira semana, disse a companhia.

A Activision elevou sua projeção de faturamento na semana passada pela expectativa de fortes vendas para "Call of Duty: Black Ops II" na temporada de festas, afirmando prever que o título bateria os anteriores da série.

O título mais recente, "Modern Warfare 3", obteve mais de 400 milhões de dólares em vendas em seu primeiro dia, nas lojas da América do Norte e do Reino Unido, estabelecendo um recorde para o setor de videogames. As vendas do jogo atingiram 1 bilhão de dólares 16 dias depois do lançamento.

O mais recente Call of Duty será lançado para computadores, Xbox e consoles PlayStation na terça-feira, e uma versão especial para o novo console Wii U sairá quando o console chegar às lojas, em 18 de novembro.

(Por Malathi Nayak)