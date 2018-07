Após explosão e mortes, prédios são interditados no Rio O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou hoje que os dois prédios afetados pela explosão que provocou três mortes, nesta manhã, no centro da cidade, estão interditados até uma análise final dos técnicos da Defesa Civil. A interdição vale para o edifício onde teve origem a explosão, na Praça Tiradentes, e o hotel Formule 1, localizado ao lado.