Após façanha, Phelps diz que podia ter sido mais rápido

O nadador norte-americano Michael Phelps se tornou em Pequim o maior campeão da história dos Jogos Olímpicos, mas ainda não está satisfeito. Dono de 11 medalhas de ouro olímpicas, ele quer mais e diz que não gostou do tempo que marcou ao vencer a final dos 200 metros borboleta. Veja também: Maior campeão olímpico, Phelps leva 5.º ouro em Pequim Natação: ninguém entende porque tantos recordes em Pequim "Eu estou decepcionado, sei que posso ser mais rápido que isso", afirmou, depois de quebrar o recorde mundial da prova com o tempo de 1min52.03. "Eu queria 1min51s ou melhor, mas, diante das circunstâncias, acho que não foi tão ruim." Phelps diz que teve um problema com os óculos, que se encheram de água durante a prova. Isso teria atrapalhado seu desempenho e feito com que ele tivesse que reduzir a velocidade no trecho final. "Nos 200 metros borboleta, não conseguia ver nada nos últimos 100 metros porque os óculos estavam cheio de água. Cada vez ficava pior, e tive problemas para ver o fim das raias. Mas está bem, bati o recorde mundial", avaliou. No revezamento 4x200m livre, Phelps voltou a usar os mesmos óculos na final e explicou que os tinha ajustado mais para cima que na prova de borboleta, mas que com 150 metros voltaram a se encher de água. "Essa é a razão pela qual eu tirei os óculos tão rápido ao completar o percurso", afirmou. Ainda sobre o revezamento, ele não escondeu seu contentamento pelo sucesso da equipe norte-americana, e por ter trabalhado em conjunto no Cubo Aquático da capital chinesa. "Isso é o mais divertido, fazer parte de uma equipe, viver o ambiente de uma equipe. O melhor é ter quatro nadadores americanos nadando tão bem", concluiu Phelps. COLEÇÃO Phelps já disputou cinco finais nos Jogos Olímpicos de Pequim, e ganhou a medalha de ouro em todas elas. Ele ainda terá outras três chances de aumentar a coleção. O maior desafio agora é alcançar - ou até ultrapassar - a marca histórica do também nadador americano Mark Spitz, que foi campeão olímpico sete vezes em Munique-1972 e é o recordista de medalhas de ouro em uma mesma Olimpíada. "Eu ainda tenho alguma (motivação) guardada no tanque. De agora em diante, é só uma ladeira para baixo. O fim está próximo, e eu estou adorando." Favorito absoluto nas três disputas que ainda terá pela frente em Pequim, Phelps afirmou que não é invencível. "Não sou imbatível, ninguém é imbatível. Qualquer um pode ser vencido", declarou. "Ainda não acabou, qualquer coisa pode acontecer nas próximas três provas." "Estivemos nos preparando para isso nos últimos quatro anos", acrescentou. "O trabalho duro está dando resultados e começando a aparecer." SEM PALAVRAS A reação de Phelps ao dia em que fez história em Pequim não se limitou, é claro, à insatisfação pelo tempo na prova dos 200 m borboleta. O americano vibrou muito com a segunda medalha que ganhou no dia, no revezamento 4x200m livre e atribuiu a alegria à "diversão" de fazer parte da equipe americana na prova. Phelps também confessou que ainda tem dificuldade em descrever a emoção que sente por ter se tornado o maior campeão olímpico de todos os tempos. "É tudo que eu sempre sonhei", afirmou. "Sempre quis ser um (atleta) olímpico. Agora, ao ser o mais premiado (atleta) olímpico de todos os tempos, não tenho o que dizer. Fico sem palavras." "Fico pensando 'uau!', pensar que sou o maior (atleta) olímpico de todos os tempos, é um título bem grandioso. Estou honrado." "Quando você tem uma medalha de ouro olímpica, isso fica com você pra sempre", acrescentou. "Você sempre será um medalhista de ouro olímpico. É incrível, e isso nunca envelhece." MÁQUINA DO TEMPO As medalhas e os recordes de Michael Phelps já vêm causando espanto no mundo da natação há um bom tempo, mas a seqüência de façanhas alcançadas pelo americano ainda desperta muitas reações de admiração. "Não há ninguém em qualquer esporte que possa vencer como ele vence", disse o treinador Eddie Reese, que comanda a equipe americana. "Ele não está apenas vencendo, ele está triturando recordes mundiais." "Simon Burnett (nadador britânico) e eu estávamos conversando na cafeteria, e ele disse: 'Descobri que Michael Phelps não é de outro planeta, ele é do futuro. O pai dele o fez e depois fez uma máquina do tempo. Daqui a 60 anos, ele é um nadador mediano, mas ele voltou para cá para detonar'", contou Reese. O próprio Phelps revelou ter recebido 80 mensagens de texto pelo celular com incentivos de amigos e da família. "Um dos meus amigos me disse: 'Cara, quantas vezes por dia vou ter que ver a sua cara feia'. A última mensagem que recebi antes das provas de hoje foi: 'É hora de ser o melhor de todos os tempos'", completou Phelps, pouco tempo depois de cumprir mais um capítulo de sua rotina de vitórias.