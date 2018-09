Após falha, celulares da Vivo voltam ao normal em SP As operações da empresa de telefonia móvel Vivo na capital paulista voltaram ao normal nesta tarde, por volta das 14h30, após uma falha de comunicação em uma das centrais afetar os telefones celulares da empresa no fim da manhã de hoje. Segundo a Vivo, a falha na rede de transmissão da central de comunicação do Tatuapé, na zona leste, ocorreu por volta das 11h30 desta manhã e foi causada por rompimento de fibra óptica.