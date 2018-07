Após falha em trem da CPTM passageiros descem na via Um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) apresentou problema por volta das 17h50 de hoje na Linha 12 - Safira, entre as estações Brás e Tatuapé, na região central de São Paulo. Devido a falha, as composições da linha 11-Coral circularam com velocidade reduzida no trecho.