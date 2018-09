Após falha, passageiros apedrejam trem em São Paulo A assessoria de imprensa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) confirmou que o trem que sofreu uma pane mecânica hoje, na zona leste de São Paulo, foi apedrejado por passageiros. Revoltados com a avaria, alguns usuários acionaram o sistema de emergência, desceram do trem e teriam partido para atos de vandalismo. Pouco depois das 8h30, dezenas de passageiros ainda caminhavam sobre os trilhos, enquanto outros aguardavam a chegada das equipes da CPTM dentro da composição. O tráfego ferroviário permanecia interrompido no sentido Brás, próximo à região central de São Paulo, e não se sabia quando a situação voltaria ao normal. A assessoria de imprensa da CPTM também não informou qual defeito atingiu a composição.