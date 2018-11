Após falha, TV mostra filme pornô em vez de rugby

Fãs de rugby da Nova Zelândia que assistiam a um programa de esportes no domingo à tarde acabaram vendo cenas de pornografia pesada em um canal de TV local.Quatro minutos de pornografia interromperam a cobertura de esportes do canal Prime Television, depois do que um porta-voz descreveu como um engano de distribuição.As imagens pornográficas eram destinadas a um canal pay-per-view para adultos.Mas, em vez disso, foram parar no programa Grassroots Rugby do canal aberto.Canais de TV rivais afirmaram que alguns telespectadores ficaram revoltados com a transmissão, que pode ter sido vista por crianças.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.