Após fim do cessar-fogo, forças da Ucrânia atacam posições de rebeldes Forças ucranianas atacaram bases separatistas pró-Rússia nesta terça-feira em regiões do leste do país, com bombardeios aéreos e disparos de artilharia, depois que o presidente Petro Poroshenko anunciou que não iria renovar o cessar-fogo, mas prosseguiria com a ofensiva para livrar a Ucrânia de "parasitas".