Após forte chuva, São Paulo deixa estado de atenção A chuva em São Paulo perdeu força e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura retirou a cidade do estado de atenção por volta das 17h10 de hoje. Neste fim de tarde, chovia levemente apenas em pontos isolados. Porém, segundo o CGE, as áreas de instabilidade e a chegada de uma nova frente ainda podem provocar novas pancadas de chuva até o fim do dia. O mau tempo causou o fechamento do Aeroporto de Congonhas, na zona sul, por cerca de meia hora. Os dados da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), entretanto, apontaram que as operações não foram prejudicadas. Até as 17 horas, ocorreram 22 atrasos superiores a 30 minutos, 12,9% dos 170 vôos programados, e 7 cancelamentos (4,1%). Quantos aos pontos de alagamentos, formaram-se somente dois, em situação transitável. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil não registraram nenhuma ocorrência, como queda de árvores ou deslizamentos. Os trens do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) circulavam normalmente no final da tarde de hoje.