Após forte chuva, SP registra 29 pontos de alagamento

Às 17h40, dos 29 pontos de alagamento, 18 eram intransitáveis. Os principais pontos com acumulo de água eram a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, nos dois sentidos, na altura da Rua Dianópolis e também na altura da Rua Francisco Falconi; a Avenida Celso Garcia, sentido bairro, na altura da Rua Pimenta Bueno; e o Viaduto Bresser, nos dois sentidos, na altura da Avenida Alcântara Machado.

Grande São Paulo

O CGE informou que chuvas fortes atingem também a Grande São Paulo. Nos municípios de Santana de Parnaíba, Barueri, Osasco, Itapevi, Jandira, Carapicuíba e Cotia há possibilidade de queda de granizo. Segundo o CGE, a tendência é que as chuvas que atingem as cidades se desloquem para a capital paulista, com forte intensidade, aumentando ainda mais o número de pontos de alagamento. A continuidade destas chuvas no decorrer da noite e madrugada de hoje eleva os riscos de deslizamentos de terra.