Após fraude, três delegados do Detran-SP são afastados O escândalo de venda e falsificação de carteiras nacionais de habilitação (CNHs) provocou a substituição de três delegados da Corregedoria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo. Investigações feitas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado (Gaerco) do Ministério Público Estadual revelaram que, em vez de coibir a corrupção, integrantes desse setor estavam achacando os policiais envolvidos no esquema. A substituição do corregedor do Detran, Francisco Norberto Rocha de Moraes, equivale, na verdade, a uma ?troca de cadeiras?. A delegada Maria Inês Trefiglio Valente, que ocupava a Divisão de Cursos Complementares da Academia de Polícia Civil (Acadepol), assumirá a Corregedoria do Detran. Moraes, por sua vez, vai substituí-la no cargo. Os outros dois delegados remanejados - Vlademir Constantino de Oliveira e Francisco Gastão Luppi de Castro Filho - foram para o Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap). Caberá ao diretor da unidade definir as novas atribuições dos policiais. Para o lugar deles, foram enviados os delegados Ricardo Ambrósio Fasano Bina e Dirceu Gelk Júnior Attiê. A medida foi anunciada ontem pelo delegado-geral da Polícia Civil, Maurício José Lemos Freire, em resposta à operação que, anteontem, levou 19 pessoas para a cadeia - incluindo policiais, despachantes e donos de auto-escolas e Centros de Formação de Condutores de 11 cidades da Grande São Paulo. ?Não estamos fazendo um prejulgamento desses policiais?, ponderou Freire. ?No nosso entendimento, não basta realizar correições, fazer relatórios e instaurar procedimentos. É preciso tomar medidas preventivas.? Foi essa a equipe que, em 29 de abril, foi à Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Ferraz de Vasconcelos, centro do esquema, para apurar irregularidades. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.